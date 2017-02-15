وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة: إن الحملة أسفرت عن رفع 2400 طن مخلفات هدم وأتربة من خلال 137 نقلة بالمعدات واللوادر بامتداد شارع المطار وأسفل وبجوار منزل ومطلع كوبري عرابي.وأضاف أن الحملات مستمرة بالعديد من المواقع لرفع التراكمات، لافتًا إلى أن منظومة النظافة تشهد تحسنًا ملحوظا خلال الفترة الحالية، وكلف المحافظ رئيس حي شمال الجيزة بالحفاظ على المنطقة والمرور اليومى لضمان عدم تكرار إلقاء المخلفات وتعيين خدمات ثابتة لضبط أي سيارات تقوم بإلقاء المخلفات والتحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قبلها.وأضاف عزت الخرصة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل أنه تم الدفع بـ18 سيارة قلاب كبير و3 لوادر لرفع المخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي بشبرامنت، لافتا إلى أنه سيتم الدفع بفرق من عمال الحدائق بالهيئة لزراعة الأشجار بالطريق.