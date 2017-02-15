علمت |فيتو| أنه من المقرر أن يلتقي الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الجديد، مع قيادات الوزارة للتعرف عليهم وذلك السبت المقبل

وسيكون لقاء الوزير مع القيادات بشكل فردي حرصًا على سير العمل بقطاعات الوزارة المختلفة، على أن يكون لقاء الوزير الأول مع قيادات المترو، والسكك الحديدية وقيادات الطرق والكبارى والنقل النهرى، وهي القيادة بالمنطقة المركزية بالقاهرة، على أن يبدأ لقاءات التعرف على باقى القيادات بالوزارة بشكل متتالٍ.