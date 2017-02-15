قال مصدر مسئول بوزارة النقل، إن حركة العمل بديوان عام الوزارة تسير بشكل طبيعى ودون أي مشكلات، وأن آليات العمل تسير بشكل طبيعي، بدون وزير، قبل أداء الوزير الجديد لليمين الدستورية

. وبعد رحيل الدكتور جلال سعيد، الوزير السابق.وأكد المصدر أن كافة مسئولى الوزارة يتابعون أعمالهم في الهيئات والقطاعات من الساعة الثامنة صباحا، ولم تسجل الوزارة أي مشكلات تذكر، أو تأخير في أي قطاع من قطاعاتها المختلفة.