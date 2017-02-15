كتب - محمود مصطفى:استقبل العاملين بوزارة الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، بالورود وتوزيع الحلوى وتبادل التهنئة، بعد عدم شموله بالتعديل الوزاري، الذي وافق عليه البرلمان أمس الثلاثاء





وأطلقت بعض العاملات بوزارة الأوقاف، الزغاريد بمجرد وصول الدكتور محمد مختار جمعة مكتبه بالديوان العام، مقدمين التهاني بتجديد الثقة فيه.



ومن المقرر، أن يواصل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعاته بالإدارات المختلفة لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بعد أن عقد اجتماعا بالأمس مع قيادات القطاع الديني.







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