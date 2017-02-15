كتب - طه عبيد: بدأت شركة الخطوط الإمارتية، تسيير رحلاتها رسمياً من مبني الركاب الجديد رقم |٢| بمطار القاهرة الدولي، بدلاً من مبنى الركاب رقم |١| والمعروف بالمطار القديم، اليوم الأربعاء

ويأتي ذلك في إطار خطة شركة ميناء القاهرة لنقل 15 شركة للعمل بالمبنى الجديد، حيث كان في مقدمة الحضور مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة وقيادات الشركة .

وصرح إسحاق بأنه تم نقل رحلات 13 شركة للعمل بالمبنى الجديد، على رأسها الخطوط الجوية السعودية والأردنية والعمانية والكويتية والجزيرة والاتحاد والبريطانية والفرنسية والمغربية والإيطالية ويتبقى القطرية والميدل إيست.

وكانت شركة ميناء القاهرة أعلنت أنه من المقرر نقل 5 شركات خلال فبراير الحالي للعمل بمبنى الركاب الجديد ليصل عدد الشركات التي تعمل بالمبنى إلى 15 شركة طيران.

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