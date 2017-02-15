اخبار مصر
-
رياضة
- ماجدة محمود: جنح كرداسة ترفض دعوى ضد وزير الرياضة لخطأ إجرائي
- «ميدو» يلغي سفر دجلة إلى «السخنة» بسبب ميسي
- ترتيب هدافي مجموعة بحري والقاهرة بالقسم الثاني
- المصري يبدأ استعداداته لـ«ايفياني» النيجيري بالكونفدرالية
- تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة الإسماعيلي
- الراحة ممنوعة في الأهلي بعد الإسماعيلي استعدادا للمقاولون
- اليوم.. مستبعدو الزمالك يؤدون تدريباتهم بـ«ميت عقبة»
- ماذا قال لاعبو سان جيرمان عن الانتصار المذهل أمام برشلونة؟
- موعد والقنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأربعاء الناري.. عودة الأهلي والزمالك
- ماني يطالب ليفربول بإنهاء الدوري الإنجليزي بقوة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالصور- الخطوط الإماراتية تبدأ تسيير رحلاتها من المبنى الجديد بالمطار
15
فبراير
2017
11:42 AM
بواسطة
كتب - طه عبيد: بدأت شركة الخطوط الإمارتية، تسيير رحلاتها رسمياً من مبني الركاب الجديد رقم |٢| بمطار القاهرة الدولي، بدلاً من مبنى الركاب رقم |١| والمعروف بالمطار القديم، اليوم الأربعاء
ويأتي ذلك في إطار خطة شركة ميناء القاهرة لنقل 15 شركة للعمل بالمبنى الجديد، حيث كان في مقدمة الحضور مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة وقيادات الشركة .
وصرح إسحاق بأنه تم نقل رحلات 13 شركة للعمل بالمبنى الجديد، على رأسها الخطوط الجوية السعودية والأردنية والعمانية والكويتية والجزيرة والاتحاد والبريطانية والفرنسية والمغربية والإيطالية ويتبقى القطرية والميدل إيست.
وكانت شركة ميناء القاهرة أعلنت أنه من المقرر نقل 5 شركات خلال فبراير الحالي للعمل بمبنى الركاب الجديد ليصل عدد الشركات التي تعمل بالمبنى إلى 15 شركة طيران.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع