أكد حازم عمر - رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء هو مسئولية الحكومة، موضحًا أن الحزب لم يكن له مرشحون في الحقائب الوزارية

وأضاف عمر في تصريح لـ«فيتو» أن الحكومة قدمت برنامجها الذي سينتهي في 30 يونيو ووقتها سنرى ماذا حققت من برنامجها وما لم يتحقق وحينها سنقول كلمتنا من خلال هيئتنا البرلمانية، خاصة أن هناك مشكلات عديدة تتطلب حلولا سريعة.