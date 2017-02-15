أكد اللواء أحمد إدريس، رئيس الكتلة الوطنية، أن انتخابات المجالس المحلية لن تجرى هذا العام حتى انتهاء فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن قانون المحليات لن يصدر خلال هذا العام