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«الكتلة الوطنية»: انتخابات المحليات لن تجرى خلال 2017
15
فبراير
2017
09:44 AM
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أكد اللواء أحمد إدريس، رئيس الكتلة الوطنية، أن انتخابات المجالس المحلية لن تجرى هذا العام حتى انتهاء فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن قانون المحليات لن يصدر خلال هذا العام
وأضاف إدريس في تصريح لـ«فيتو» أن السبب وراء تأجيل انتخابات المحليات أكثر من مرة هو خشية الحكومة من تسلل جماعات الإرهاب وعناصر الحزب الوطني اعتمادا على العصبيات والتوغل في مفاصل الدولة مرة أخرى، بالإضافة إلى أن نواب البرلمان يعدون أنصارهم بتوزيع الزيت والسكر لتثبيت مواقعهم في البرلمان.
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