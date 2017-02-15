وقامت بالتدريب الدكتورة عزة شلبى، مديرة وحدة النوع الاجتماعي بالصندوق، بحضور معمر القذافي، مدير وحدة الخدمات غير الحكومية بفرع الصندوق بأسوان، وإشراف منتصر رشدي رئيس فرع الصندوق الاجتماعي بأسوان. وقال عبدالله أبوالحمد، رئيس مؤسسة الدعم الإعلام المحلى بأسوان، إن الهدف من الورشة هو التعرف عن قرب على الاحتياجات الحقيقة للمرأة الأسوانية، من خلال الجمعيات العاملة في هذا المجال لمعاونة المرأة في الحصول على قروض المشروعات بعيدا عن العنف المعنوي، وتقديم التدريب اللازم لهن وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر تديرها وتمتلكها السيدات والفتيات مما يعمل على تحسين مستوياتهن المعيشية هن وأسرهن، بالإضافة إلى التأكد من استفادة المرأة بالصعيد من كافة مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية التي يقوم بها الصندوق في كافة المحافظات. تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية أنشأ وحدة متخصصة للنوع الاجتماعي منذ عام 2013؛ بهدف التخطيط لهذه الإستراتيجية والعمل على إدماج المرأة في كافة أنشطة الصندوق التنموية وتأهيلها ورفع قدراتها العملية والإدارية وتوفير بيئة عمل مساندة للمرأة من حيث عدالة الفرص، وإتاحة المعلومات والإحصائيات عن وضع المرأة بأنشطة الصندوق، بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية في الداخل والخارج.