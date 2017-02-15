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الوزراء الجدد ونوابهم يؤدون اليمين الدستورية غدا أمام السيسي
قالت مصادر مطلعة إن الوزراء الجدد ونوابهم يؤدون اليمين الدستورية غدًا الخميس، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
ووافق مجلس النواب على التعديل الوزاري الجديد بعد التصويت عليه، حيث يضم 9 حقائب وزارية وتعيين 4 نواب لوزراء المجموعة الخدمية.ويواجه الوزراء الجدد ونوابهم مجموعة من التحديات والتكليفات من القيادة السياسية، وعلى رأسها ضرورة التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، فضلًا عن ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، ودراسة كل التفاصيل للوقوف على أهم الملفات في كل وزارة، وأهمية البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها.كما يحرصون على التواصل والتنسيق سواء بين الوزارات المختلفة أو بين جميع القطاعات داخل كل وزارة، بجانب أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله سواء كان ماليًا أو إداريًا، والتواصل بين الوزراء والمواطنين من خلال وسائل الإعلام، لإيضاح حقائق الموقف بكل صراحة وشفافية واطلاع المواطنين سواء على التحديات أو الإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات، والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة، مع أهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات بأساليب مبتكرة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة. وكان مجلس النواب قد وافق أمس الثلاثاء، على تعديل وزارى بحكومة المهندس شريف إسماعيل، يتضمن 9 وزراء جدد و4 نواب منهم 3 لوزراء الزراعة ونائب لوزير التخطيط.
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