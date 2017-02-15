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بالصور.. القوى العاملة تتابع أحوال المصريين المرضى والمصابين في قطر
زار المستشار العمالي بالدوحة هشام كمال، مستشفى حمد العام والمدينة الطبية، للوقوف على حالات المرضي والمصابين أثناء العمل أو في حوادث من أفراد الجالية المصرية وتوعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج، وبعدها طبقا لقانون الدولة، وذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان للتواصل مع الجالية وتقديم تمنياته بالشفاء العاجل لهم
وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي بالدوحة هشام كامل، أشار فيه إلى أنه زار مستشفى حمد العام والمدينة الطبية في إطار متابعة أحوال أبناء الجالية المصرية بالدوحة، وبناء على طلب السفير الوزير المفوض الدكتور إيهاب عبد الحميد القائم بالأعمال بالإنابة، تم ترتيب تلك الزيارة مع المختصين بالمستشفى ومرافقة المستشار العمالى، وبمصاحبة المسئولين بالمستشفي، وتمت زيارة العديد من الحالات المرضية حيث تتماثل للشفاء. وأضاف أن زيارة بعض الحالات من المرضي المصابين في حوادث سير، وأنهم يتلقون العلاج، وحاليا بفترة النقاهة، تم توعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا للقانون القطري، وتم تزويدهم بتليفون المستشار العمالي ومكتب التمثيل العمالي، للتواصل في ما يخص حالتهم سواء مع جهة العمل أو المستشفى، وأبدي المرضي ارتياحهم التام بتلك الزيارة، وتم تقديم تمنيات الوزير بالشفاء العاجل.
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