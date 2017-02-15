القاهرة - أ ش أ: تصدرت موافقة البرلمان على التعديل الوزاري الجديد ونشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء

التعديل الوزاري الجديد

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان |9 وزراء جدد و4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط| ذكرت صحيفة |الأهرام| أنه في جلسة تاريخية أمس وافق مجلس النواب بالإجماع على التعديل الوزاري بحكومة المهندس شريف إسماعيل والذي شمل 9 حقائب وزارية بالإضافة إلى 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط.

وأوضحت الصحيفة أنه طبقًا للدستور عرض الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أسماء الوزراء الجدد وهم: د.عبد المنعم عبد الودود محمد البنا وزيرًا للزراعة والمستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة وزيرًا لشئون مجلس النواب ود. سحر أحمد عبد المنعم نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي ود. على السيد على مصيلحي وزيرًا للتموين والتجارة ود. محمد هشام زين العابدين الشريف وزير التنمية المحلية و د. هالة حلمي السعيد يونس وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري و د. خالد عاطف عبد الغفار وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طارق جلال شوقي أحمد شوقي وزيرًا للتربية والتعليم الفني والمهندس هشام عرفات مهدي أحمد وزيرًا للنقل بالإضافة إلى نواب وزيري الزراعة والتخطيط وهم: د. محمد عبد التواب حسن السيد نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي و د. منى محرز على حسنين نائبا لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ود. صفوت عبد الحميد الحداد أحمد حماد نائبًا لوزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة ود. صلاح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن نائبًا لوزير التخطيط للإصلاح الإداري.

ونقلت الصحيفة عن علي عبد العال قوله إن |هذه الجلسة تؤرخ لحقبة دستورية وهذه هي المرة الثانية التي يختبر فيها الدستور المصري من ناحية التعديلات الوزارية وهذه المرحلة تكتب تاريخًا جديدًا فيما يتعلق بعلاقة الوزارة بمجلس النواب ونصوص الدستور واضحة في هذا الأمر حيث يؤخذ بالنظام البرلماني ويختلف عن النظام الرئاسي الذي له آلياته والدستور المصري يميل إلى أن تدير الحكومة شؤونها والبرلمان يراقب أعمالها بالوسائل البرلمانية|.

نشاط السيسي

وفي متابعتها لنشاط الرئيس السيسي، ذكرت صحيفة |الأخبار| أن الرئيس التقى أمس د. مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وعددا من أعضاء هيئة مكتب البرلمان، بحضور د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

وأكد الرئيس أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وهو موقف مصري ثابت، مؤكداً أن الدول العربية قادرة بالوقوف معاً علي ردع كل من تسول له نفسه تهديد أمنها.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية مساعدة الدول العربية التي تمر بأزمات والعمل علي إعادة الاستقرار إليها، سعياً لتعظيم قدرات الدول العربية مجتمعة علي مواجهة التحديات.

وأكد الرئيس حرص مصر على مساعدة الأشقاء دون تدخل في شئونهم الداخلية، وأنها تسعي جاهدة لإحلال السلام في أرجاء الوطن العربي.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية قوله إن د. مشعل قدم في بداية اللقاء درع البرلمان العربي للرئيس، مشيداً بالدعم الذي يلقاه البرلمان من كافة المؤسسات في مصر وعلي رأسها مجلس النواب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن د. مشعل استعرض خلال اللقاء الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عقد يوم 11 فبراير الجاري في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، مشيراً إلى ما تضمنته الوثيقة من تناول لمختلف الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحظي باهتمام الشعوب العربية.

كما أكدت الوثيقة علي إدانة كافة الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الشعب المصري وقواته المسلحة والشرطة، ودعت كافة الجهات والمؤسسات المعنية الإقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع الإرهاب وتمويله بالمال أو السلاح.

وأوضح د. مشعل أنه من المقرر تقديم هذه الوثيقة إلي القمة العربية المقبلة، والمقرر أن تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية.

معرض مصر للبترول

وفي تناولها أيضا لنشاط الرئيس السيسي أمس ذكرت صحيفة |الأهرام| أن الرئيس افتتح صباح أمس مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجيبس 2017)، الذى يعقد بالقاهرة خلال الفترة من 14 إلى 17 فبراير الحالي، تحت شعار «فرص واعدة للبترول والغاز فى مصر»، تشارك فيه كبرى الشركات العالمية.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة قوله إن الرئيس قام بتفقد الأجنحة التي أقامتها الدول والشركات المصرية والعالمية المشاركة فى المؤتمر، حيث أطلع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى مجال صناعة البترول والغاز، وأجرى حوارات مع رؤساء وممثلى الشركات العارضة تناولت سبل تعزيز أنشطتهم فى مصر وزيادة المساهمة فى تنمية قطاع البترول والغاز.

كما استمع الرئيس إلى كلمتى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وكلمة المهندس طارق الملا وزير البترول، حيث أكدا اهتمام الدولة بتوفير المناخ الملائم لجذب مزيد من الاستثمارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلا عن مواصلة تطوير وتحديث هذا القطاع لتحقيق أقصى استفادة من الاكتشافات الجديدة، لا سيما في مجال الغاز الطبيعي.

رئيس لبنان بالجامعة العربية

وعن أول زيارة لرئيس لبنانى لمقر الجامعة العربية، ذكرت |الأهرام| أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قال في كلمة له بالجامعة أمس إن الإرهاب يشن حربا عالمية تتستر بالدين وتستهدف تدمير الإرث الحضاري للمنطقة، وأوضح أن لبنان يقف مع مصر قلبا وقالبا في حربها ضد قوى الظلام.

ونقلت الصحيفة عن عون قوله | إن ميثاق الجامعة لو تم احترامه لتجنبت الأمة كثيرا من الويلات والحروب| ، وأضاف عون |إن الفكر الصهيونى نجح في تحويل الحرب مع العرب إلى حرب عربية ـ عربية، تقوم على صراع طائفي يبرر لإسرائيل تهويد فلسطين وتحويل ما تبقى من الفلسطينيين لسكان يستأجرون الأرض ولا يملكونها|.

من جانبه، رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط بعون، ووجه التهنئة له على انتخابه رئيسا للبنان، لافتا إلى أن هذا الانتخاب وما صاحبه من توافق يعد علامة فارقة على طريق استقرار لبنان واستتباب أمنه.

تحرير مصريين في ليبيا

وتحت عنوان |القوات المسلحة تحرر 13 مصريا مختطفا في ليبيا| ذكرت صحيفة |الأهرام| أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري أعلن أن القوات المسلحة تمكنت بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي من تحرير 13 مصريا كانوا مختطفين لدى إحدى العصابات الإجرامية المسلحة بمنطقة أجدابيا الليبية، مضيفا أنه تم الاتصال بذويهم وإنهاء إجراءات عودتهم للبلاد.

وأوضحت الصحيفة أن القوات المسلحة توجهت بالشكر للقيادة العامة للجيش الليبي، على التعاون المثمر والبناء في إنهاء أزمة المختطفين المصريين.

سد النهضة

وكانت |دراسات سد النهضة تنطلق اليوم وأول تقرير منتصف الشهر المقبل| عنوانا لصحيفة |الأخبار| التي ذكرت أن استشاريين فرنسيين سيقومان اعتبارا من اليوم بإجراء الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة، وسوف يقدمان أول تقرير لهما بعد منتصف الشهر المقبل ، يتضمن تقييم الموقف الحالي للدراسات المقدمة من مصر والسودان وأثيوبيا، كما يطرح خطة تنفيذية لخارطة الطريق المتفق عليها.

وأكدت مصادر مطلعة أن أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية من المقرر أن يجتمعوا بالقاهرة في أبريل القادم بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث، لمراجعة التقرير الذي يقدمه مكتب »بي آر ال»‬ ومساعده »‬ارتيليا».

وأضافت المصادر إن التقرير سوف يحدد أيضا جدولا زمنيا لزيارة السدود والخزانات في الدول الثلاث، وموقع سد النهضة.

وأشارت إلى أن خارطة الطريق تنص علي عقد اجتماع شهري طوال فترة عمل الاستشاريين لمدة 11 شهرا، لمناقشة تقاريرهما الفنية بشكل منتظم وتطبيق مخرجاتها، مشيرة إلى أن هناك اتفاقا علي انه لا علاقة للدراسات بتحديد حجم السد، لكنها مسئولة عن وضع قواعد الملء الأول للخزان، وفقا لمراحل الفيضان في الهضبة الأثيوبية.

حسين سالم

وتحت عنوان |الجنايات تلغي التحفظ علي أموال حسين سالم| ذكرت صحيفة |الأخبار| أن محكمة جنايات القاهرة قضت بإلغاء قرار منع رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة وأولادهما القصر من التصرف في أموالهم، وذلك بعد قبول التظلم المقدم منه علي قرارات النائب العام بمنعه ونجليه من التصرف في أموالهم.

ونقلت الصحيفة عن محمود كبيش محامي سالم قوله، عقب الحكم، إن في مصر قضاة يحكمون بالعدل، مضيفا أن الحكم واجب التنفيذ، وعلى الجهات المختلفة تنفيذه، مضيفا أن سالم الآن حر في التصرف في أمواله بعد الحكم.

الشأن الدولي

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة |الأخبار| أن مايكل فلين مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي قدم استقالته وسط الجدل المثار حول مخالفته للقانون وقيامه بمناقشة العقوبات الأمريكية علي روسيا مع السفير الروسي في واشنطن سيرجي كيسلياك وتضليله لنائب الرئيس مايك بنس الذي دافع عنه .. مشيرة إلى أن هذه الاستقالة أول مغادرة مفاجئة لشخصية من الدائرة المقربة من الرئيس دونالد ترامب منذ تنصيبه قبل أقل من شهر.

وأوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض عين على الفور الجنرال المتقاعد جوزيف كيث كيلوج - الذي كان كبير الموظفين بمجلس الأمن القومي- قائما بأعمال مستشار الأمن القومي إلي أن يختار ترامب من سيشغل هذا المنصب الذي لا يحتاج موافقة مجلس الشيوخ. وكيلوج هو أحد الأسماء المطروحة التي تضم الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس وروبرت هاروارد وهو المرشح الأبرز بحسب مسئولين.

رحلات العمرة

وتحت عنوان |29 مارس بداية رحلات العمرة ولا تغيير في أسعار التذاكر| ذكرت صحيفة |الأخبار| أن شركات السياحة تبدأ صباح اليوم في توثيق عقود رحلات العمرة المقرر أن تبدأ تنظيمها اعتبارا من يوم 29 مارس المقبل وذلك بعد اعتماد يحيي راشد وزير السياحة للضوابط الجديدة والتي تم إرسالها لغرفة شركات السياحة لاطلاع الشركات بالضوابط الجديدة والتي تضمنت عدة بنود من بينها ضرورة توقيع عقد بين الشركة والمعتمر مدون به أماكن الإقامة وسيلة الانتقال وتكلفة الرحلة واشترطت الضوابط الا تبعد الفنادق عن الحرم لأكثر من 2 كيلومتر على أن توفر الشركات للمعتمرين وسائل انتقال من وإلى الحرم وكذلك التسويق المشترك بين الشركات ولم تحدد الضوابط سقفا لأعداد المعتمرين علي أن تستمر رحلات العمرة إلي نهاية شهر رمضان.

وأعلنت مصادر بشركة مصر للطيران أمس أن السعر الأساسي لتذاكر السفر إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة لهذا العام لم يطرأ عليه أي زيادة بينما الوقود والضرائب المفروضة عليها زادت بنسبة 100% نتيجة ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وتعويم الجنيه مقابل العملات العربية والأجنبية.

وقالت المصادر أن الضرائب تمثل 65% من قيمة تذكرة الطيران وهي تشمل ضرائب لتأمين المطارات ويتم سداده بالعملة الأجنبية |الريال| ويتم سدادها للسلطات السعودية والجزء الآخر بالعملة المصرية.

وأوضحت المصادر أن تذاكر عمرة رجب وشعبان لهذا العام تشمل 4 شرائح من الاسعار تعتمد علي مواعيد السفر والعودة وخط سير الرحلة السعر الأول ب 5570 جنيها للمتجهة إلي جدة والثاني 5780 جنيها للمعتمر المتجه إلي المدينة المنورة أما إذا كان يوم السفر والعودة مرتبطا بالخميس والجمعة فالتذكرة يصل سعرها في حالة سفره إلي جدة إلي 5660 جنيها أما إذا كان متجها إلي المدينة يصل سعر التذكرة إلي 5850 جنيها.

وقالت المصادر إن أسطول الشركة والأطقم الطائرة جاهزة تماما لبدء موسم سفر المعتمرين في حالة بدء حجز شركات السياحة لإعداد الرحلات لنقل المعتمرين مشيرة إلي انه في بداية التشغيل سوف تعتمد الشركة علي جدول التشغيل المنتظم حيث أنها تسير 10 رحلات إلي جدة و5 رحلات إلي المدينة المنورة وسيتم المناورة بالطرازات أما بالتكبير أو التصغير طبقا للاحتياج.

يذكر أن خام الحرمين الشريفين الملك سلمان اصدر مرسوما ملكيا بتأجيل الزيادة المقررة على تأشيرات الحج والعمرة والرسوم الخاصة بالزيارات المتعددة إلي العام القادم والعودة إلي النظام القديم.

الشأن الاقتصادي

وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان |هبوط الدولار.. مستمر| ذكرت صحيفة |الجمهورية| أن الدولار واصل هبوطه أمس حيث تراجع في البنك الأهلي ليبلغ 57ر16 جنيه للشراء والبيع 62ر16 بعد أن كان خلال التعاملات الصباحية للشراء 92ر16.

وأوضحت الصحيفة أن سعر الدولار تراجع في بنك مصر ليبلغ 55ر16 جنيه للشراء والبيع 70ر16 جنيه بعد أن كان خلال التعاملات الصباحية 95ر16 جنيه للشراء والبيع 17 جنيها وفي بنك القاهرة هبط سعر الدولار ليبلغ 60ر16 جنيه للشراء والبيع 70ر16 جنيه.

الكلية الحربية

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة |الجمهورية| أن الفريق أول صدقي صبحي. القائد العام للقوات المسلحة. وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد بياناً عملياً للمهارات الأساسية والتكتيكات الصغري لإجراءات العمل بالكمين نفذه طلبة الكلية الحربية أظهر مدي المستوي الراقي ودرجات الاحترافية العالية التي وصل إليها طلبة الكلية.

وأوضحت الصحيفة أن البيان بدأ بقيام الطلبة بشرح لنموذج كمين تم إعداده مسبقاً استعرضوا خلاله أسس التجهيز الهندسي للكمين والمهارات الأساسية والاستخدام الجيد للأسلحة والمعدات والأجهزة الإرشادية. مما كان له بالغ الأثر في صقل مهاراتهم وقدراتهم علي سرعة اتخاذ القرار والتصرف حيال المواقف الطارئة.

وأشارت إلى أن الرائد مقاتل كريم بدر. أحد أبطال سيناء الذين أصيبوا قام أثناء التصدي لإحدي العمليات الإرهابية بأحد الكمائن بسيناء باستعراض المهام والواجبات لضباط الكمائن وطرق الذود عنها. وكيفية مجابهة أي مخاطر قد تواجهها. وكيفية العمل تحت مختلف الظروف. وذلك لنقل خبراتهم وتجاربهم السابقة لطلبة الكلية.

واستمع الفريق أول صدقي صبحي إلى عدد من الطلبة حول كيفية الإعداد الجيد وأنسب الأساليب والوسائل المستخدمة في الكمائن والأفكار الجديدة المقترحة في مواجهة العدائيات المحتملة حيث أكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة تبذل كل الجهد في إعداد ضابط مقاتل قادر علي تنفيذ المهام التي يكلف بها.

وقام القائد العام بتفقد التجهيز الهندسي للكمين مع عدد من الطلبة وأسلوب تجهيزه، كما تفقد وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي. والتي يتم من خلالها تأهيل الطلبة أثناء فترات ما بعد العمليات الجراحية. مما يساعد علي سرعة عودة الطلبة الذين يتعرضون للإصابات المختلفة إلى لياقتهم البدنية الطبيعية، وذلك في إطار الرعاية الطبية لطلبة الكلية الحربية.

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