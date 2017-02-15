الإسكندرية - محمد عامر:أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، إعادة فتح بوغازيي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بعد هدوء سرعة الرياح وتحسن نسبي في حالة الطقس

وكانت هيئة ميناء الإسكندرية قررت إغلاق البوغازين طوال اليومين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء.

ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إنه تقرر السماح للسفن المتواجدة بمنطقتي المخطافين الداخلي والخارجي بالرسو على الأرصفة.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض منذ 3 أيام لموجة من الطقس السيء يصاحبها أمطار متوسطة ورياح.

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