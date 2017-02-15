الإسكندرية – محمد أحمد: تعرضت محافظة الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي، مساء اليوم الثلاثاء، لهطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة في أنحاء متفرقة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، بالتزامن مع بدء شهر أمشير المعروف بالتقلبات المناخية السيئة

وتسبب سقوط الأمطار في ارتباك نسبي بحركة المرور في بعض الطرق الرئيسية منها طريق الحرية والعجمي، كما تراكمت المياه في عدد الشوارع الجانبية، التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي.

فيما شهدت بعض المناطق ارتباكا نسبيا في حركة السير لأسباب متعلقة باستمرار عملية الإصلاحات والتطوير بكورنيش الإسكندرية بدءا من منطقة سيدي جابر وحتى منطقة رشدي.

ووفقا لجدول الأنواء المتوقعة في الإسكندرية، فمن المنتظر قدوم نوة الشمس الصغيرة خلال الأيام المقبلة والتي تمتد لنحو 3 أيام ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح غربية.

يشار إلى أن شهر أمشير هو الشهر السادس في التقويم المصري القديم أو ما يعرف بشهور السنة القبطية، ويشتهر بهبوب الرياح القوية وبرودة الجو الشديدة.

ويبدأ شهر أمشير في التقويم الميلادي من 8 فبراير وينتهي في 9 مارس، وخلال تلك الفترة تتزايد حدة العواصف والرياح المحملة بالأتربة، فيما ارتبط بالشهر القبطي الأكثر شعبية في فصل الشتاء عددا من الأمثال الشعبية القديمة منها | أمشير أبو الزعابيب الكتير| و |الاسم طوبة والفعل أمشير| .

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