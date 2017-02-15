الإسكندرية – محمد أحمد و محمد عامر: تحت شعار |أعلنوا الحب| تجمع العشرات من شباب الإسكندرية على كوبري ستانلي الشهير شرقي المحافظة،اليوم الثلاثاء، للاحتفال بعيد الحب على طريقتهم الخاصة، استجابة لفعالية تم الدعوة إليها قبل أيام على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتعبير عن الحب دون أن يقتصر ذلك على |الحبيبة| ليشمل نطاقا أوسع بين الأصدقاء والأقارب





وشارك عشرات الشباب من الجنسين أغلبهم من طلاب جامعة الإسكندرية بكلياتها المختلفة، بالإضافة لعدد من طلاب المرحلة الثانوية، في الفعالية التي أقيمت عصر اليوم، حاملين البالونات الحمراء والهدايا الرمزية والورود، لما وصفوه خوض تجربة مدتها دقائق بعيدا عن الضغوط اليومية التي يواجهونها في حياتهم.

ووزع عدد من المشاركين الورود على المارة في الطريق لما وصفوه، بطريقة |نشر السعادة| بين الناس، كما وزعوا رسائل مدون فيها |غدا يوم أفضل| و|يجعل أيامك كلها عيد حب|، فيما دون عددا من المشاركين أمنياتهم على عددا من البالونات الحمراء قبل إطلاقها في الهواء.

ورصد مصراوي قيام عدد من الشباب المشاركين في الفعالية بكتابة أسمائهم وبعض رسائلهم لمن يحبونهم من أسرهم وأصدقائهم وغيرهم من الذين تربطهم علاقات مودة، فيما وزع القائمون على الفعالية عددا من الهدايا الرمزية المجانية بعد توزيع أرقام عشوائية على الحضور لتسليم الهدايا.



وقال على عرفة، أحد القائمين على فعالية |أعلنوا الحب|: | مش شرط تكون خاطب أو متجوز أو بتحب، عشان تحتفل بالفلانتين، أهم حاجة يكون عندك نية للحب، وحب الناس ونشر الفرحة|، متابعا | لا يوجد شروط للحب وفكرة الحملة تعتمد على نشر السعادة وجميع الأيام مخصصة للحب وليست مقتصرة على يوم معيّن|.

من جانبها قالت أسماء عادل إحدى المشاركات بنتظيم الفعالية |لحب لأى حد وبين أى حد وحد، حب أهلك حب صحابك حب أى حد، أو حتى حب نفسك هي تستاهل تتحب|، مضيفة | من هذا المنطلق اتجمعنا كلنا على كوبري ستانلي زى السنة اللى فاتت وربنا ما يقطعلنا عادة، شعارنا كان هات صاحبك أو أخوك أو جارك والدك والدتك أو هات نفسك بس وتعالى.|

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