قال المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن دار الأوبرا بها مجموعة من الخبراء من العازفين في قطاعات نادرة وكلهم أجانب

وأضاف أنه لا يوجد نظير أو مثيل لهم في جهات ووحدات الجهاز الإداري للدولة؛ ولذلك فالحكومة مضطرة للتعاقد معهم لسد العجز في هذه القطاعات.وأشار |جميل|، إلى أنه فور انتهاء مهمة أي منهم سوف يترك مهمته لحين التعاقد مع آخر في وقت الحاجة.