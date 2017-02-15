قال النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، |إن التعديل الوزاري محاولة من رئيس الوزراء للضحك على الشعب|، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لا تليق بمصر؛ فهي حكومة اقتراض وجباية وخاضعة للبنك الدولي

وتابع: |نحن النواب طالبنا بالعدالة وأن يفسح لنا رئيس الوزراء الأسس التي يتم على أساسها اختيار الوزراء|. وأضاف |غطاس|، أن مصر ليست حقل تجارِب لرئيس الوزراء، مؤكدا أن حكومة شريف إسماعيل فاشلة، وأغرقت مصر في الديون والقروض التي وصلت إلى 68 مليار دولار، ندفع فوائدها 31% من الموازنة العامة وهذا يكون على حساب الخدمات من صحة وتعليم وعلاج.