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سمير غطاس: التعديل الوزاري محاولة من الحكومة للضحك على الشعب
15
فبراير
2017
03:44 AM
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قال النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، |إن التعديل الوزاري محاولة من رئيس الوزراء للضحك على الشعب|، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لا تليق بمصر؛ فهي حكومة اقتراض وجباية وخاضعة للبنك الدولي
وتابع: |نحن النواب طالبنا بالعدالة وأن يفسح لنا رئيس الوزراء الأسس التي يتم على أساسها اختيار الوزراء|. وأضاف |غطاس|، أن مصر ليست حقل تجارِب لرئيس الوزراء، مؤكدا أن حكومة شريف إسماعيل فاشلة، وأغرقت مصر في الديون والقروض التي وصلت إلى 68 مليار دولار، ندفع فوائدها 31% من الموازنة العامة وهذا يكون على حساب الخدمات من صحة وتعليم وعلاج.
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