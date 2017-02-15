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هاني الناظر: زيارة ميسي لمصر ترويج للسياحة العلاجية
15
فبراير
2017
03:44 AM
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قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق والمشرف على ملف السياحة العلاجية في مصر، |إن زيارة لاعب الكرة الأرجنتيني، ليونيل ميسي لمصر، اليوم، ستروج للسياحة العلاجية على مستوى العالم|
وأضاف لـ|فيتو|، أن الزيارة تهدف إلى إثبات قدرة مصر في علاج فيروس سي، مشيرا إلى أن زيارة أشهر لاعب كرة في العالم لمصر تدل على الأمن بمصر وتروج للسياحة العامة أيضا.وأشار |الناظر| إلى أنه يجب تَكرار هذه الزيارات كثيرا حتى يتم الترويج للسياحة العلاجية بالعالم، ويدرك العالم بأن مصر هي ملتقى الاستشفاء لما تتمتع به من موارد طبيعية وكفاءات بشرية.
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