قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق والمشرف على ملف السياحة العلاجية في مصر، |إن زيارة لاعب الكرة الأرجنتيني، ليونيل ميسي لمصر، اليوم، ستروج للسياحة العلاجية على مستوى العالم|

وأضاف لـ|فيتو|، أن الزيارة تهدف إلى إثبات قدرة مصر في علاج فيروس سي، مشيرا إلى أن زيارة أشهر لاعب كرة في العالم لمصر تدل على الأمن بمصر وتروج للسياحة العامة أيضا.وأشار |الناظر| إلى أنه يجب تَكرار هذه الزيارات كثيرا حتى يتم الترويج للسياحة العلاجية بالعالم، ويدرك العالم بأن مصر هي ملتقى الاستشفاء لما تتمتع به من موارد طبيعية وكفاءات بشرية.