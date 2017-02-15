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ساويرس عن انخفاض الدولار: ربط نجاح البلد بزيادته ونقصانه عبط
15
فبراير
2017
03:12 AM
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كتبت – سحر عزام:علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام الماضية بالإشارة إلى أهمية جذب الاستثمارات وعودة السياحة وأن يظل الدولار في حيز معين
وقال ساويرس، في مداخلة هاتفية مع برنامج |كل يوم| المذاع على قناة |On E| مساء الثلاثاء: |لما بلد تقيس نجاحها بإن الدولار زاد أو نقص، فهذا عبط، مش مهم يزيد ولا ينقص المهم يفضل في حيز معين، لابد من زيادة الاستثمارات وحل مشاكل البيروقراطية وتوفير حماية للوزراء وفتح فرص عمل للناس ونرجع السياحة ومحاربة الغلاء بدعم الطبقات الفقيرة التي تأثرت بالغلاء|.
وعن التعديل الوزاري الأخير في حكومة شريف إسماعيل، طالب رجل الأعمال بضرورة توفير حماية للوزراء تمكنهم من اتخاذ قرارات دون خوف أو مسائلة، لافتًا إلى ترقبه أحداث الأيام المقبلة.
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