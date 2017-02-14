كتب ـ أحمد جمعة وعبد الله قدري ونورا مممدوح ومصطفى المنشاوي ونسمة فرج وياسمين محمد ومحمود مصطفى وندى الخولي وأحمد علي: شهدت معظم الوزارات قبل ساعات قليلة من إعلان التعديل الوزاري، هدوءً في عملها، ورغم الترجيحات بخروج بعض الوزراء من مناصبهم إلا أنهم حرصوا على أداء مهامهم بطريقة طبيعية نوردها في التقرير التالي: ويصوت أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري المنتظر لحكومة المهندس شريف إسماعيل، بالجلسة العامة

هذا في الوقت الذي أكد رئيس مجلس الوزراء، أن التعديل يتضمن 9 وزراء جدد، ودمج وزارتنين، مع تعيين عدد من النواب للوزراء بعد نجاح فكرة النواب مع وزير المالية.

وزير الصحة

قال مصدر مطلع بوزارة الصحة، إن الوزير أحمد عماد الدين راضي، يمارس مهام عمله بشكل طبيعي، مضيفاً أن الوزير ذهب إلى مكتبه بهيئة التدريب بالعباسية، بينما أجل اجتماعاته لحين تشكيل الحكومة الجديدة رسميًا.

وزير النقل

اجتمع جلال سعيد ـ وزير النقل، مع اللواء محمد مصليحي ـ وزير التموين، لبحث تدعيم نقل السلع التموينيه من خلال الشركات الوطنيه للملاحة، وذلك بناء على القرارات التي صدرت في اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات بتاريخ 6 فبراير 2017.

فيما يعقد سعيد اجتماعين متتالين في وزارة النقل قبل التعديل الوزاري، الأول سيكون مع قيادات هيئة الطرق بشأن نظافة الطريق الدائري، أما الاجتماع الثاني فسيكون بشأن جهاز تنظيم النقل في القاهرة الكبرى.

وزير القوى العاملة

شهدت وزارة القوى العاملة قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن قائمة التشكيل الوزاري الجديد، سيراً طبيعياً في العمل، حيث توجه الوزير ـ محمد سعفان، ومكتبه الإعلامي لافتتاح الملتقى التوظيفي بحلوان.

وزير التموين

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باق في منصبه، مضيفاً أن الوزير سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب الإعلان عن التغيير الوزاري وحلف اليمين، وأنه من المقرر أن يستعرض الوزير - خلال المؤتمر الصحفي خطته خلال الفترة المقبلة.

وزير السياحة

قال وزير السياحة يحيى راشد، إنه يعمل بكل جهد وتركيز للنهوض بقطاع السياحة بعيد عن التفكير في التغيير الوزاري الذي سيتم الإعلان عنه خلال ساعات، مضيفاً أنه سوف يسافر يوم الخميس المقبل إلى الأقصر، لمتابعة الاستعدادت النهائية لاحتفال بظاهرة تعمد الشمس على وجه رمسيس الثاني يوم 22 نوفمبر الجاري.

وزير الأوقاف

وصل محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلي مكتبه منذ الصباح، ومارس عمله اليومي بشكل طبيعي، واجتمع بعدد من قيادات الوزارة، لبحث الأمور المتعلقة بالعمل الدعوي، ومن المقرر، أن يناقش وزير الأوقاف، الخطة الدعوية لخطبة الجمعة التي تم إعدادها لمدة خمس سنوات، تمهيدا لعرضها علي الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة.

وزير التنمية المحلية

لم يتواجد أحمد زكي بدر ـ وزير التنمية المحلية، في مكتبه منذ الصباح، وأفاد موظفوا الأمن لمحررة مصراوي أن الوزير لم يحضر، ومن المرجح أن يترك بدر منصبه ويتولى هشام الشريف الحقيبة الوزارية خلفاً له.

وكشفت مصادر برلمانية، أن قائمة التعديل الوزاري التي وصلت البرلمان اليوم الإثنين، شملت كل من ترشيح اللواء هشام الشريف وزيراً للتنمية المحلية، بدلًا عن أحمد ذكي بدر، ودكتورة لبنى هلال وزيراً للتخطيط، بدلًا من أشرف العربي، والدكتور معوض الخولي وزيراً للتعليم العالي، بدلا من أشرف الشيحي، والدكتور علي المصيلحي وزيرًا للاستثمار، بدلًا من داليا خورشيد.

كما شملت القائمة عمرو مروان، مساعد وزير العدل، لوزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية، بديلًا للمستشار مجدى العجاتي، وعبد المنعم البنا، بدلا من الوزير عصام فايد لوزارة الزراعة، وهاني سويلم للتربية وتعليم، بدلا من الهلالي الشربيني، وأحمد نوار وزيرًا للثقافة بدلًا من حلمي النمنم

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة