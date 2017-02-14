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رئيس لبنان: العلاقات مع مصر قديمة وقائمة على الصداقة والمحبة
القاهرة- (أ ش أ)أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن العلاقات التي تربط الشعبين المصري واللبناني قديمة وقائمة على الصداقة والمحبة ، موضحا أن مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرقت إلى كل الأحداث التي يشهدها العالم العربي فضلا عن كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
وحول حرص الرئيس اللبناني على زيارته للكاتدرائية المرقسية ومشيخة الازهر وإمكانية أن يكون هناك دورا للدين في الحياة السياسية ، قال عون -في مقابلة خاصة مع قناة (النيل) للاخبار اليوم الثلاثاء - إن زيارتي للكاتدرائية والمشيخة جاءت لانهما يمثلان رمزا كبيرا ،منوها بأن المواقع الدينية العليا هي نوع من السلطة المعنوية لها التقدير والاحترام من الجميع وتستطيع أن تناضل مع الكثير من المدنيين في سبيل المحافظة على القيم الانسانية والاعتدال واحترام حرية معتقد الآخر.
وبشأن رغبة الرئيس اللبناني فى طرح مصر لملف ما باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن ، قال عون |نحن بحاجة إلى حل المعضلة السورية وأن يعود الأمن إليها لحل قضية النازحين السوريين ، حيث أنها تمثل حملا اقتصاديا ثقيلا للغاية على لبنان والاردن أيضا ، بالاضافة إلى أن المساعدات الأممية لا تمثل شيئا بالنسبة للاحتياجات الفعلية للنازحين.
وأكد عون أن الدولة اللبنانية متماسكة داخليا، والجميع يعمل من أجل الأمن والاستقرار وإعمار لبنان ، وذلك بالفكر السياسي المتعدد في لبنان لانها بلد حر، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت اختلافا بشأن بعض قضايا الشرق الأوسط ولكن انخفضت حدة هذه الخلافات .
وقال إن أهم أولوياته هي الوضع الأمني، حيث أنه يجب توفير الأمن لخلق مناخ اقتصادي جاذب، موضحا أن الوضع الأمني يهدد الوجود، ولكن اليوم أصبحنا في مرحلة متقدمة في ضبط الأمن والاستقرار ونستطيع أن نفكر في جميع المواضيع الأخرى|.
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