كان في إستقبال اللواء عمر ناصر خلال زيارته وعدد من قيادات القطاع للمستشفي، عدد من قيادات مجلس إدارة المستشفي والأطباء، وقام بعمل جولة تفقدية علي كافة أقسام المستشفي المختلفة، والتي تشمل أقسام علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي والصيدلية الإكلينيكية وأجهزة الأشعة والمسح الذري.

وأبدى مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد سعادته بوجود مثل هذا الصرح الطبي المجاني علي أرض الأقصر، والذي يخدم أبناء محافظات قنا وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد وأسوان بجانب مرضي الأقصر، مؤكداً علي ان وزارة الداخلية تسعي لدعم كافة الأعمال الخيرية التي تقدم الخدمات للمواطنين بالمجان تماماً.

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