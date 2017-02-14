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مطب صناعي يقلب أتوبيس على طريق القاهرة - سوهاج
سوهاج - عمار حسين: أصيب 4 أشخاص في انقلاب أتوبيس تابع لشركة الصعيد للنقل والسياحة، اليوم الثلاثاء، بسبب مطب صناعي على الطريق الزراعي السريع الغربي بناحية مشطا دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، فنقلت الإسعاف المصابين للمستشفى
تلقى مأمور مركز شرطة طما إخطارًا بوجود مصادمه على الطريق الزراعي السريع بناحية مشطا دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة محمد أبو العنين السيد، 56 عامًا سائق بشركة الصعيد للنقل والسياحة ويقيم بمحافظة الفيوم أتوبيس رقم |أ.ج.د 8495| التابع لذات الشركة |القاهرة – سوهاج| على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده حال تفاديه أحد المطبات الصناعية، ما أدى لانقلاب الأتوبيس على جانب الطريق والاصطدام بأحد أعمدة الإنارة وحدوث تلفيات به.
أسفر الحادث عن إصابة كل من سائق الأتوبيس، والحسيني أحمد بركات، ورمضان فاروق منصور، وعابدين عبد اللاه علي، من مستقلي الأتوبيس، بكدمات وكسور متفرقة بالجسم عدا الأول باشتباه نزيف بالبطن وحالته العامة سيئة، فنقلت الإسعاف المصابين للمستشفى المركزي عدا الأول تم تحويله لمستشفي سوهاج العام. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2542 جنح المركز لسنة 2017.
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