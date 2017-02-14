المنيا ــ ريمون الراوي: تمكنت خدمة أمنية بالمنيا من ضبط عاطل، متلبس بسرقة |صنابير مياه| مستشفي حكومي، اليوم الثلاثاء، بعد قيامه بفك عدد من |الصنابير والمحابس|، وبحوزته سلاح أبيض





وتلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بضبط |رضا.ع.ع|، 40 سنة مقيم بمركز سمالوط، متلبسا بسرقة مجموعة من |صنابير المياه|، من مستشفي طب الأسنان، بمدينة المنيا، وبتفتيش المتهم ضبط بحوزته أيضا |مطواة قرن غزال|، تم تحريزها. وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.

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