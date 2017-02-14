



وعقدت جلسة الصلح بين العائلتين، في سرادق بالقرية، بإشراف اللواء فيصل دويدار، مدير الأمن، ولجنة المصالحات ورجال الدين وأعضاء مجلس النواب، والأجهزة الشعبية والتنفيذية ورؤوس العائلات المقبولة لدى أطراف العائلتين.



وأقر الجانبان التصالح والتراضي والتعهد بالتنازل عن القضايا القائمة بينهما، وتصافح ممثلو العائلتين، وتعهدوا بالالتزام بعدم العودة لأسباب النزاع، بعدما قام أحد أفراد عائلة |شبيب| بتقديم الكفن لأحد أفراد عائلة |أبوستة|.



وتم خلال جلسة الصلح تحديد مبلغ مالي قدرة 3 ملايين جنيه، يمثل غرامة في حالة الإخلال بشروط الصلح، وتم التصالح والتراضي والتعهد بالتنازل عن القضايا القائمة بينهما.



وقال اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، أن خطة عمل مديرية أمن المنيا، تستهدف إجراء المصالحات بين أطراف كل الخصومات الثأرية، حقنًا للدماء ولصالح الأمن العام.



وأضاف |دويدار| أن قطاعات الأمن العام والبحث الجنائي تجري جهودًا مكثفًا في هذا المجال، بالتعاون مع لجان المصالحات، ويتم الصلح بعد التمهيد الجيد واتخاذ الإجراءات البحثية والإدارية، لإنهاء جميع الخصومات الثأرية القائمة بنطاق المحافظة.

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