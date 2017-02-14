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«التموين»: إلغاء تنشيط بطاقات المقررات التموينية
قال محمد ناجى راشد، القائم بأعمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، إنه تم إلغاء تنشيط البطاقات التموينية الذكية بجميع محافظات الجمهورية منذ بداية العام الجاري
وأضاف لـ |فيتو|، أن هذا الإجراء من قبل التموين بإلغاء التنشيط يأتى لسد الأبواب الخلفية للتلاعب بالبطاقات والحصول على الدعم دون وجه حق، مشيرًا إلى أن المواطنين الذين فقدوا بطاقاتهم الذكية لا يمكن صرف مقررات السلع المضافة إلا بعد استخراج بدل تالف، أو فاقد من مكاتب التموين الموجود بها محل إقامتهم مع تقديم المستندات المطلوبة. وأشار إلى أن المستندات تشمل صورة البطاقة التي لا يتم الصرف بها وحوالة بريدية من إحدى شركات الكروت الذكية بـ20 جنيهًا مع صورة من بطاقة الرقم القومي وصور شهادات ميلاد مميكنة للأفراد من مستحقي الدعم بالبطاقة التموينية.
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