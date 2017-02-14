وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن مطار القاهرة تلقت 7 إخطارات من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقمي 112 و106 المتجهتين إلى ينبع، ورحلة رقم 486 المتجهة إلى القصيم، ورحلة رقم 905 المتجهة إلى جدة، ورحلة رقم 825 المتجهة إلى العين، ورحلة رقم 601 المتجهة إلى تبوك، ورحلة رقم 104 المتجهة إلى الطائف لسبب مشكلات في جدول التشغيل.وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارين من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتيها رقمي 113 والمتجهة إلى ينبع، و145 المتجهة إلى حائل، فضلا عن إلغاء رحلة شركة إير كايرو رقم 443 الجوف، ورحلة الخطوط التونسية رقم 814 المتجهة إلى تونس؛ بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها، فضلا عن إلغاء رحلة الخطوط اليمنية رقم 601 والمتجهة إلى مطار بيشة جنوب غرب المملكة العربية السعودية والتي أعلنت عن تعليقها لمدة 24 ساعة.