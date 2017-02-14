القاهرة - (أ ش أ)بدأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون زيارة صباح الْيَوْمَ لمقر جامعة الدول العربية، حيث كان في استقباله الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط