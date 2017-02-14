كتبت – سحر عزام : تداول رواد موقع الفيس بوك عددا من الكوميكس و الصور الساخرة من الاحتفال بعيد الحب اليوم الثلاثاء 14 فبراير، وذلك بالاستعانة بمشاهد كوميدية من مسلسلات وأفلام كفيلم بنات العم وبكيزة وزغلول ومسلسل لن أعيش في جلباب أبي ومسلسل الأسطورة وغيرها من الأعمال الفنية

ويحتفل الكثيرون حول العالم بعيد الحب أو يوم القديس فالنتاين في 14 من فبراير كل عام، وهناك بعض الروايات تشير إلى إن اختيار هذا اليوم للاحتفال بعيد الحب جاء مع إعدام القديس فالنتاين بعد سجنه لمخالفته أوامر الإمبراطور وتزويجه العشاق سرا حيث منع الإمبراطور زواج الجنود في هذه الفكرة لكي يتفرغوا للجيش والمهام العسكرية.

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