الإسكندرية -(أ ش أ): قررت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثاني علي التوالي لسوء حالة الطقس

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور |إنه تقرر إغلاق البوغازين نظرا لزياة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج، وحرصا علي عدم اصطدام السفن والبواخر ببعضها وسلامة الملاحة البحرية|.

وكانت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي قد استعدت لتعرض المدينة لأمطار خفيفة لم تؤثر علي حركة سير المشاه والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم والطلبة لمدارسهم، فيما عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

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