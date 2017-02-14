كتب - طه عبيد شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، إلغاء إقلاع 12 رحلة جوية دولية، بسبب عدم جدواها اقتصاديا، فضلاً عن وجود مشاكل في جدول التشغيل

وأكدت مصادر ملاحية بالمطار أن السلطات تلقت 7 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران، بإلغاء رحلاتها رقم 112 و 106 المتجهتان الي ينبع، ورحلة رقم 486 المتجهة الي القصيم، ورحلة رقم 905 المتجهة الي جدة، ورحلة رقم 825 المتجهة الي العين، ورحلة رقم 601 المتجهة الي تبوك، ورحلة رقم 104 المتجهة الي الطائف لسبب مشاكل في جدول التشغيل .

وأضافت المصادر أن السلطات تلقت ايضا اخطارين من شركة النيل للطيران ، بإلغاء رحلتيها رقم 113 والمتجهة الي ينبع، ورحلة رقم 145 المتجهة الي حائل، فضلا عن إلغاء رحلة شركة اير كايرو رقم 443 الجوف، ورحلة الخطوط التونسية رقم 814 المتجهة الي تونس، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها.

كما تم إلغاء رحلة الخطوط اليمنية رقم 601 والمتجهة الي مطار بيشه جنوب غرب المملكة العربية السعودية والتي أعلنت عن تعليقها لمدة 24 ساعة .

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