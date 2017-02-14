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الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. انخفاض للحرارة وأمطار على القاهرة وبعض المناطق
كتب- باسل محمود: قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الثلاثاء يشهد انخفاض آخر في درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا
وأفادت هيئة الأرصاد في بيان لها حصل مصراوي على نسخة منه، بتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء والوجه البحري تكون خفيفة على القاهرة.
وأشارت إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أنها تكون معتدلة إلى مضطرابة وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية عليهما شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر - حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 16
الإسكندرية 13 15
مطروح 12 15
بورسعيد 12 16
دمياط 12 16
بلطيم 13 16
الإسماعيلية 8 16
السويس 9 17
العريش 8 16
نخل 4 15
طابا 5 16
الطور 14 18
مرسى علم 13 21
الغردقة 13 20
شرم الشيخ 14 19
رفح 7 15
كاترين 1 10
سيوة 6 18
المنيا 8 17
الفيوم 8 18
رأس سدر 12 19
أبوسمبل 10 23
وسط الدلتا 12 16
أسيوط 7 17
سوهاج 8 19
الأقصر 10 21
أسوان 10 22
شلاتين 13 22
حلايب 14 20
الوادى الجديد 5 20
قنا 10 20
نويبع 10 19
السلوم 9 14
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