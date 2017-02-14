قال ماهر عبد اللطيف، رئيس قطاع التخطيط بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم طرح 50 ألف كيلو أرز يوميًا بسعر 750 قرشًا للكيلو بفروع الشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة

وأضاف لـ|فيتو|، أنه يتم طرح كرتونة البيض المغلف بـ38 جنيهًا وكيلو الدواجن البرازيلية المستوردة بسعر 25 جنيهًا للكيلو واللحوم المجمدة بـ 50 جنيهًا للكيلو واللحوم السودانية بـ 75 جنيهًا للكيلو، وطرح وراك الدواجن المحلية بسعر 15 جنيهًا للكيلو من خلال المنافذ المتنقلة التي تدفع بها الشركة لتوسيع دائرة المستفيدين من هذه الأسعار التي تقل عن مثيلاتها بأسواق القطاع الخاص.