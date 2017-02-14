أكدت مصادر حكومية مسئولة، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أبلغ الوزراء المستبعدين من التشكيل الحكومي الجديد بعدم استمرارهم في مناصبهم خلال اتصالات هاتفية

وحرص رئيس الوزراء على توجيه الشكر للوزراء المستبعدين من مناصبهم، على ما بذلوه من جهود مضنية في خدمة الوطن طوال الفترة السابقة. وكان أول من اتصل بهم تليفونيا رئيس الوزراء هو المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.جدير بالذكر أن رئيس الوزراء أعلن خلال تصريحات صحفية أمس الإثنين، أن التعديل الوزاري يشمل 9 حقائب وزارية، ودمج وزارتين، بالإضافة إلى تعيين 4 نواب لعدد من الوزراء.