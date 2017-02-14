قال كريم جمعة، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية وعضو مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إنه بدأ منذ عدة أيام توريد بنجر السكر إلى 6 مصانع، 4 منها تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجانب مصنعين للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن طرح إنتاج السكر في فبراير الجاري

وأضاف أنه تم توريد أكثر من 2 مليون و600 ألف طن من قصب السكر وتم إنتاج أكثر من 256 ألف طن سكر منها في 8 مصانع بالمحافظات المنزرعة بالسكر. وأشار إلى أن معدل استهلاك مصر من السكر يتراوح بين 3.1 إلى 3.2 ملايين طن سنويا في حين يغطي الإنتاج المحلي من سكر القصب والبنجر 2.3 مليون طن ويتم سد الفجوة من خلال الاستيراد لتوفير هذه السلعة الإستراتيجية لمقررات البطاقات التموينية والسوق المحلية.