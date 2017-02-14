قال المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي، إن تهديد داعش بقائمة اغتيالات تضم العديد من العلماء والمشايخ بينهم الدكتور علي جمعة ومحمد حسان وغيرهما هي قائمة مزيفة وأغلب هؤلاء داعمين لداعش باستثناء الدكتور علي جمعة والهدف من إصدار هذه القائمة هو صرف النظر عن الداعمين لهم وصرف النظر عنهم

وأضاف أن تنظيم داعش ينفذ مخططات خارجية وبالتالي القائمة التي أعلنوا عنها غير القائمة الحقيقية التي يريدون استهدافها ووضع اسم دكتور علي جمعة للتضليل. كان تنظيم داعش أعلن عن قائمة اغتيالات، وضمت الأسماء التي حرض تنظيم داعش الإرهابي على اغتيالها: الدكتور علي جمعة مفتي مصر الأسبق، والشيخ محمد حسان، بالإضافة إلى مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والشيوخ محمد العريفي، وعائض القرني، وسعد البريك، وصالح المغامسي، وناصر العمر، وعبدالعزيز الفوزان، علي المالكي وغيرهم.