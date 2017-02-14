تنقل الخطوط الإماراتية رحلاتها للعمل في المبنى الجديد، غدا الأربعاء، ضمن خطة شركة ميناء القاهرة الجوي لنقل شركات الطيران من المبنى ١ القديم إلى مبنى ٢ الجديد

وكانت شركة ميناء القاهرة الجوي تمكنت من نقل 11 شركة طيران للعمل في المبنى الجديد بعد نقل كافة معداتها من مبنى الركاب القديم، وكانت آخر شركة تم نقلها للعمل في المبنى الجديد، هي الخطوط الإيطالية.