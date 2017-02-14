قال جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم صرف 65% من مقررات السلع المضافة للبطاقات التموينية عن شهر فبراير الجاري في 17 محافظة تقع داخل النطاق الجغرافي لتوزيع الشركة

وأضاف لـ|فيتو|، أنه سيتم طرح كيلو الفول بـ7 جنيهات مع عبوات نصف كيلو بسعر 3.5 جنيهات بجانب كيلو العدس بـ 20 جنيهًا، لافتًا إلى توفير السلع الأساسية من السكر والزيت.وأوضح |الشرقاوي|، أن سلعة الأرز سيتم طرحها ضمن سلع الخبز بسعر 7.5 جنيهات للكيلو، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة توزيع السلع على المحافظات للتأكد من مدى توافرها مع تكثيف الرقابة على كافة المنافذ التموينية لمنع التلاعب بأسعار السلع المدعمة من خلال ممارسات غير مشروعة بتهريبها إلى السوق السوداء.