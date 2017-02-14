كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عددًا من قيادات الوزارة التقطت أنفاسها بعد تأكيدات عن ترشيح الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة الاستثمار وقطاع الأعمال العام بعد أن تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة

وأكد المصدر لـ|فيتو|، أن الدكتور مصيلحي كان وزيرًا للتموين مع الشئون الاجتماعية، وكان ملما بكل صغيرة وكبيرة بما يخص قضايا الدعم وصور التلاعب بعدم وصوله إلى مستحقيه بجانب أنه أول من طبق البطاقة الذكية في صرف المقررات التموينية في محافظة السويس عام 2006، مشيرا إلى أن القيادات التي تربعت على عرش الوزارة يعرف مدى كفاءتها أو قصورها عند القيام بالعمل المسند إليها على أكمل وجه، كما أنه كان حازما في التعامل مع جميع القيادات من أجل دعم الغلابة. وأشار إلى أن القيادات الحالية سعيدة باحتفاظ اللواء محمد علي مصيلحي الشيخ، بمنصبه كوزير للتموين، لكونها آمنة في مواقعها القيادية بالوزارة.