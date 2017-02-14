القاهرة-(مصراوي): قال الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المهندس شريف إسماعيل، أخبره بترشحه لوزارة الاستثمار وقطاع الأعمال

وأضاف |المصيلحي| في تصريحات خاصة لـ|يحدث في مصر|، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية |إم بي سي مصر| اليوم الاثنين، أن ترشحه لوزارة الاستثمار وقطاع الأعمال، جاء بناء على دمج الوزارتين.

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