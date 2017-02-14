الأقصر-(أ ش أ): استقبل مطار الأقصر الدولي مساء اليوم رحلة مصر للطيران قادمة مباشرة من مطار هيثرو بالندن وعلى متنها 110 سائحين في زيارة للمناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي بالأقصر

وقال أحمد عبد اللطيف مدير محطة مصر للطيران بمطار الأقصر الدولي إن رحلة مصر للطيران رقم (762 ) وصلت مساء اليوم الإثنين قادمة من مطار هيثرو بالندن، وعلى متنها 110 سائحين إنجليز في زيارة للمناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي بالمحافظة.

وأشار إلى أن رحلة مصر للطيران منتظمه في الجدول الأسبوعي، تقلع من مطار الأقصر الدولي الساعة الحادية صباحا، وتعود مساء إلى مطار الأقصر الدولي في نفس اليوم الإثنين من كل أسبوع، وعلى متنها سائحين إنجليز لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبريين الغربي والشرقي.

وأكد مدير محطة مكتب مصر للطيران بالأقصر على أن مطار الأقصر يشهد تدفقا سياحيا من جميع الجنسيات العالمية في زيارة للمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

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