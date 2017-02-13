أقلعت من مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، طائرة الخطوط اليمنية المتجهة إلى سيئون بعد تأخر 5 ساعات بسبب الاشتباكات مع الحوثيين

وأعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط اليمنية رقم 607 المتجهة إلى سيئون أقلعت بعد الحصول على تصريح قوات التحالف العربي للعبور في أجواء آمنة من الاشتباكات مع الحوثيين، بعد تأخر 5 ساعات.