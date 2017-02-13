فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، استراحة الصالة الرئاسية استعدادا لاستقبال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الذي يزور القاهرة اليوم ولمدة يومين للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي

وانتظمت الخدمات الأمنية في الطرق المؤدية من وإلى المطار، وانتشرت الأعلام اللبنانية والمصرية على أعمدة الإنارة، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المعادن، وسط تشديدات أمنية.ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية - اللبنانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين والتعاون في مكافحة الإرهاب.ويصل |عون| على رأس وفد رسمي، يضم كل من وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والداخلية نهاد المشنوق، والمالية علي حسن خليل، والاقتصاد والتجارة رائد خوري، ووزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية بيار رفول.