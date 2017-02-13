وتنظر غرفة المشورة بالمحكمة، الطعن المقدم من عاشور عن سعاد ثابت عبد الله الشهيرة بسيدة الكرم، على قرار نيابة أبو قرقاص بحفظ القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنح أبو قرقاص، والمتعلقة بتعريتها. ووصف «عاشور» الواقعة بصحيفة الطعن قائلا: «إنها جريمة بشعة وقعت في قلب صعيد مصر، وفاقت القتل والاغتيال من حيث البشاعة والامتهان، بهتك عرض امرأة مصرية بأيدي رجال».وتابع: «اتهم ابنها بجريمة أخلاقية فأراد المنتقم أن ينال من عرض الشيخة المسنة ذات العقد السابع من العمر، وظن المنتقم أن في ذلك رجولة وفتوة، وظنه خاب فلا الرجولة ولا النخوة الصعيدية تقبل الدنية، ولا الإسلام ولا المسيحية يقبلان العدوان على امرأة شابة أو مسنة، طفلة كانت أو عجوز فكلاهما من معين واحد، والرسالات السماوية المتتالية والمتكاملة تحرم العدوان والاستضعاف والسادية والاستخفاف على أي إنسان مهما كان نوعه أو كانت ديانته».وواصل نقيب المحامين، في طعنه «أن الجريمة اجتمعت على صحتها أدلة الثبوت قطعية، وتحريات ضبط تؤكد صحة الواقعة ومشاهدة سترت جسم المجني عليها بثيابها، وأثبتت أركانها تحريات جهات أمنية عديدة ورفعت إلى السيد رئيس الجمهورية – الذي بادر بفضل مسئوليته وحكمته بالاعتذار لهذه الفاضلة، كأم وأخت لكل مصري».