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برنامج زيارة رئيس لبنان للقاهرة اليوم
يزور الرئيس اللبناني العماد ميشال عون القاهرة، اليوم الإثنين ولمدة يومين، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي
ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية - اللبنانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين والتعاون في مكافحة الإرهاب.ويصل |عون| صباح اليوم على رأس وفد رسمي، يضم كل من وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والداخلية نهاد المشنوق، والمالية علي حسن خليل، والاقتصاد والتجارة رائد خوري، ووزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية بيار رفول.وتشمل الزيارة اليوم مقرات الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ومشيخة الأزهر الشريف وجامعة الدول العربية، ولقاءات مع الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس ومع الجالية اللبنانية بالقاهرة؛ حيث تنظم السفارة اللبنانية حفلا على شرف الرئيس اللبناني مساء للجالية اللبنانية بدعوة من المستشار أنطوان عزام القائم بأعمال سفارة لبنان في القاهرة.يعقب زيارة الرئيس عون إلى القاهرة زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.يذكر أن نبيل أمين شديد مدير عام المراسم برئاسة الجمهورية اللبنانية بحث في القاهرة الثلاثاء الماضي الإعداد لزيارة الرئيس اللبناني ميشال عون ومراجعة جدول الزيارة واللقاءات التي سيجريها في مصر.كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بميشال عون عقب فوزه ووجه له التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في تدعيم الاستقرار في لبنان وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية بمؤسساتها، ومشيدا بحرص مختلف القوى السياسية اللبنانية على إنهاء الفراغ الرئاسي وإعلاء المصلحة الوطنية، ومؤكدا وقوف مصر إلى جانب الشعب اللبناني ودعمها له في مواجهة التحديات.
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