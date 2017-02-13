يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، اليوم الإثنين، الرئيس اللبناني العماد ميشال عون حيث تعقد جلسة مباحثات بين الرئيسين

ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية-اللبنانية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين والتعاون في مكافحة الإرهاب.ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام؛ لعرض أهم ما جاء في المباحثات.