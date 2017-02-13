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أستاذة تغذية تكشف تأثيرات الدهون على الجسم
كشفت الدكتورة نهاد حسن أحمد عبد المحسن أستاذ مساعد التغذية التطبيقية بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث عن الدهون النافعة والمنشطة للمخ والأخرى الضارة
وقالت أستاذة التغذية: إن الدهون النافعة تتمثل في |زيوت أوميجا 3|، والتي نحصل عليها من الأسماك، وزيت السمك، والزيت الحار، والزيوت أحادية التشبع، كالموجود في زيت الزيتون، والمكسرات.وتابعت، الدهون الضارة بالمخ وبنشاطه متمثلة في الدهون الحيوانية المشبعة: دهون الحيوانات، القشطة، الزبدة، الجبن والألبان كاملة الدسم الزيوت النباتية المهدرجة والمحولة، السمن النباتي، وتناول كميات زائدة من زيوت أوميجا 6 (زيت الذرة، الشمس)، مشيرة إلى أن تناول الدهون الضارة قد يؤدى إلى تصلب الجدار الخارجي للخلية المخية، مما يعطل وظيفتها، وإصابة الزوائد العصبية بضمور، والتقليل من إفراز النواقل العصبية الكيميائية فتتأثر عملية نقل الرسائل من خلية لأخرى.وأشارت الدكتورة نهاد إلى وجود أنواع من الزيوت لها دور في الوقاية، والمساعدة على قوة الذاكرة، وزيادة الوظائف المخية، والتحصيل الدراسي وغير ذلك من الآثار الإيجابية لنشاط المخ، ومن أهمها زيوت السمك والزيتون والزيوت الموجودة بالمكسرات.
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