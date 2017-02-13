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تأخر إقلاع طائرة الخطوط اليمنية 5 ساعات في مطار القاهرة
13
فبراير
2017
06:43 AM
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شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، تأخر إقلاع طائرة الخطوط اليمنية ٥ ساعات عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب الاشتباكات بين قوات التحالف العربي والحوثيين
وأفادت مصادر ملاحية، أن رحلة الخطوط اليمنية رقم 607 المتجهة إلى سيئون تأخرت 5 ساعات عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل لحين الحصول على تصريح قوات التحالف العربي للعبور في أجواء آمنة من الاشتباكات مع الحوثيين.
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