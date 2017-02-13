شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، تأخر إقلاع طائرة الخطوط اليمنية ٥ ساعات عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب الاشتباكات بين قوات التحالف العربي والحوثيين

وأفادت مصادر ملاحية، أن رحلة الخطوط اليمنية رقم 607 المتجهة إلى سيئون تأخرت 5 ساعات عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل لحين الحصول على تصريح قوات التحالف العربي للعبور في أجواء آمنة من الاشتباكات مع الحوثيين.