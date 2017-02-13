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غرفة عمليات الوزراء: نتابع حادث كوبري القاهرة
القاهرة- (أ ش أ): تتابع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء حادث انهيار كوبري مشاه |مرغم| في منطقة الكيلو 26 بطريق |القاهرة - الإسكندرية| الصحراوي التابع لحي العامرية أول غرب إسكندرية والذى أسفر عن إصابة شخص واحد، للتدخل السريع وتلافي التداعيات السلبية للحادث، وذلك بناء على تعليمات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل
وأوضحت الغرفة، في بيان اليوم الأحد، أنها في حالة انعقاد دائم ومستمر، وذلك لمتابعة موقف حادث انهيار الكوبري الذي وقع نتيجة اصطدام سيارة ونش كبير بجسم الكوبري، ما أدى لسقوطه أعلى سيارة ربع نقل وأخرى نقل بمقطورة كانتا تمران أسفل الكوبري الأمر الذي نتج عنه توقف الحركة المرورية.
وأضافت الغرفة أن الحادث أسفر عن إصابة شخص واحد وتم نقله على الفور للمستشفى، مشيرة إلى أن وحدات الدفاع المدني وأوناش المرور ووحدات الإغاثة وسيارات الإسعاف قد انتقلوا لرفع حطام الكوبري.
وأوضح بيان الغرفة أن اللواء الدكتور رضا فرحات- محافظ الإسكندرية ومدير الأمن قد انتقلوا على الفور إلى موقع الحادث لمعاينته وتفقده على أرض الواقع وتذليل العقبات وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام جمهور المسافرين.
يذكر أن غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء متصلة بـ 27 غرفة عمليات فرعية في محافظات الجمهورية وعدد كبير من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية من خلال شبكة (الفيديو كونفرانس).
وأعلنت غرفة العمليات أنها خصصت خطوط هاتفية وهى 27923049 و27923054 و27923051 و27923915، ورقم 16528 للشكاوى الحكومية حال وجود أى شكوى أو أزمة على مستوى الجمهورية للاتصال بها للتدخل الفوري لحلها والتعامل معها.
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