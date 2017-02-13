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وصول طائرة مصر للطيران الثانية من طراز بوينج إلى مطار القاهرة
وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة ثاني طائرات مصر للطيران الجديدة رحلة رقم MS7378 من طراز بوينج B737-800 NG قادمة من مصنع رينتون في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعاقدت عليها الشركة الوطنية مع شركة بوينج العالمية ضمن صفقة تضم 9 طائرات من الطراز ذاته
وقال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه رغم التحديات التي تواجهها الشركة الوطنية وخاصة خلال الفترة الأخيرة إلا أن الشركة وضعت إستراتيجية لتحديث أسطولها الجوي بأحدث الطرازات التي تتناسب مع تشغيلها واضعة كافة الحلول والبدائل لتفادي أي معوقات تقف أمام تنفيذ هذه الإستراتيجية.وأضاف مسلم أن استلام هذه الصفقة الجديدة من طائرات B737-800 NGs يتزامن مع مرور 50 عاما على التعاون بين الكيانين الكبيرين مصر للطيران وبوينج وتحديدا في نهاية عام 1966 حين انضمت أولى طائرات شركة بوينج لأسطول مصر للطيران من طراز B707-320C تلاها العديد من الطرازات المختلفة التي حققت نجاحا كبيرا في كفاءة تشغيل أسطول مصر للطيران، مشيرا إلى أنه باستلام الطائرة الجديدة من هذا الطراز تكون مصر للطيران تمتلك حاليًا 22 طائرة من طرازb737-800.وقال الطيار شريف عزت رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية:« بالإضافة إلى المواصفات الفنية واقتصادية التشغيل والتي يتمتع بها الطراز فإنه يضم العديد من مستويات الرفاهية حيث يتكون من 154 مقعدا بواقع 16 مقعدا لدرجة رجال الأعمال و138 مقعدا للدرجة السياحية، وكذلك أكبر مساحات لتخزين حقائب اليد على متن الطائرة وإضاءه سقفية بتقنية LED تعزز من الشعور برحابة الطائرة وجدران جانبية جديدة بنقشات عصرية وديكورات وألوان أكثر اشراقا وإطارات جديدة للنوافذ ومصادر طاقة جديدة لشحن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وغيرها أثناء الطيران.كما تم زيادة المسافة بين مقاعد الطائرة وبعضها لتصل إلى (32) بوصة في الدرجة السياحية و(48) بوصة في درجة الأعمال لتفوق بذلك المساحة الموجودة في هذا النوع من طراز الطائرات والمتعارف عليها على المستوى العالمي، هذا بالإضافة لاحتوائها على نظام فيديو شخصي لعرض أحدث الأفلام الروائية والتسجيلية، بينما تم تزويد كابينة الطائرة بأنظمة ترفيهية متقدمة، ويعد هذا الطراز الأول من نوعه في استخدام نظام AVOD (Audio Video on Demand) والذي يتمتع بوجود شاشة شخصية أمامية لكل مقعد يسمح للراكب بمشاهدة الشاشة بشكل ذاتي ومختلف عن باقي الركاب.وأضاف عزت أن الطائرة الجديدة تبدأ عملها على الخطوط الدولية وخاصة نقاط أوروبا ومنطقة الخليج العربي بجانب الطرازات الحديثة الموجودة في الإسطول والتي تشهد هذه النقاط منافسة كبيرة بين شركات الطيران لكسب ثقة العملاء والذي دعاهم للإستمتاع بخدمات ومزايا السفر على هذا الطراز الجديد.هذا ومن المخطط أن تبدأ أولى رحلات الطائرة الجديدة هذا الأسبوع على خطي بيروت ولندن.
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