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التنظيم والإدارة: إعادة توزيع الموظفين لضبط الجهاز الإداري
قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، |إن الجهاز سيجري خلال الفترة المقبلة عملية ضبط للجهاز الإداري|
وأضاف |جميل| |لـ«فيتو»|، أن التعيينات في الجهاز الإداري للدولة للحاجة الفعلية فقط، وليس كما كان عليه الحال في السابق، مشيرا إلى أنه كانت كل وحدة إدارية في الفترة الماضية تبحث وتفتش في الدرجات الخالية عندها، ثم تجري التعيين بنفسها دون الرجوع للجهاز ولمجلس الوزراء.وأكد |جميل| أن هناك بعض الجهات تعاني من عجز في عدد الموظفين، وأخرى تعاني من ترهل إداري، ولذلك فإن الفترة المقبلة ستشهد إعادة النظر في توزيع الموظفين، من خلال الفحص والتحري في الجهات والوحدات؛ حيث سيتم سد العجز، وتخفيف الترهل على حسب طبيعة عمل كل جهة واختصاصاتها.وتابع، أن الجهاز يقوم بإعادة هيكلة وتوزيع وضبط الجهاز الإداري للدولة، بما لا يتسبب في نقص موارد الجهات والوحدات الإدارية، ولا يخل بالحقوق المكتسبة والواجبات بالنسبة للجهة وللموظفين في آن واحد.
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